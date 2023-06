Ko Latvija klausījās Jāņu nedēļā? Topā iekļuvusi 2001. gada dziesma

Kombinētajā albumu topā līderis ir nemainīgs - tas ir producents “Metro Boomin”, kuru drīzumā dzirdēsim "Positivus" festivālā. Topa augšgalā ir viņa albums “HEROES & VILLAINS”, kurā kā viesmākslinieki piedalās tādas superzvaigznes kā Džons Ledžends (John Legend), The Weekend, Travis Skots, ASAP Rocky un citi. Topa otrajā vietā ir viņa komponētais “Zirnekļcilvēka” skaņu celiņš “Metro Boomin Presents Spider-man: Across The Spider-verse“. Bet trešais klausītākais ir Harijs Stailzs (Harry Styles) ar albumu “Harry's House”. No latviešu albumiem topa piekto vietu ieņem “Bermudu Divstūris” ar “Vidēji glīts”, astotie ir “Sudden Lights” ar “Miljards vasaru”, bet devītajā vietā - MSencis un Grandmasters Neons ar “goda vards cetri”.