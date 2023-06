Atcelts britu rokgrupas "Asking Alexandria" koncerts

Ziemeļjorkšīras rokgrupa pirmo albumu "Stand Up and Scream" izdeva 2009. gadā, kam turpmāko 13 gadu laikā sekoja vēl septiņi.

Jaunākajam albumam "See What’s on the Inside", ko apvienība izdeva 2021. gadā, grupa iedvesmu smēlusies no saviem izcilajiem priekšgājējiem "Led Zeppelin", "Metallica", "AC/DC" un "Queen".