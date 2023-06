VIDEO ⟩ Izdots Latvijā pirmais fotoalbums ar papildināto realitāti

Jaunajā izdevumā ietvertas vairāk nekā 200 īpaši atlasītas un apstrādātas bildes no Liepājas par periodu pirms Pirmā pasaules kara. 70 no tām ir apskatāmas papildinātajā realitātē. Lejupielādējot aplikāciju “Old Libau”, atverot to un pieliekot pie atbilstoši nomarķētiem attēliem grāmatā, iespējams salīdzināt, kā šī vieta vai ēka izskatās mūsdienās. Atšķirībā no pirmā, šis ir krāsains izdevums.