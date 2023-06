FOTO ⟩ Glastonberija un Tautumeitas tuvplānā: fotogrāfa piezīmes

Uz "Pyramid" skatuves 21.30 tās dienas galvenie makslinieki Guns N' Roses. Ir pilnīgi skaidrs, ka visu uzstāšanos nevarēs redzēt, jo tad aizkļūšana līdz Tautumeitu skatuvei paliek neiespējama. Noskatījos pirmo nepilnu stundu no droša attāluma, tas ir, kad ir iespējams ātri iziet no skatītāju pūļa un iet uz citu vietu. Ceļu no "Pyramid" uz Tautumeitu "Toad Hall" varēja ieplānot tā, ka tas veda gar "Other" skatuvi, kur tajā laikā jau vajadzēja sākties Lana Del Rey priekšnesumam. Plāns bija būt nepilnu stundu pie šīs skatuves un tad no turienes līdz Tautumeitām vairs nebija tālu. Tāda, lūk, ir katras dienas plānošana, ko neredzēt...