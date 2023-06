FOTO ⟩ Pētīt, pārbaudīt, realizēt. Aizvadīts 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress

No 27. līdz 29. jūnijam Rīgā norisinājās 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”, kas kopā pulcēja vairāk nekā 1300 dalībniekus gan klātienē, gan attālināti. Šogad kongresam bija izvirzītas trīs galvenās tēmas – digitālā transformācija, zaļā pārveide un zinātnes ietekme. Taču viens no vēstījumiem, kas visbiežāk izskanēja no dalībnieku un runātāju puses – nepieciešams ne tikai ieguldīt zinātnē, bet arī savstarpējā sadarbībā.