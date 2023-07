Iznākt saulē. Īsa saruna par latviešu un japāņu nacionālajām reliģijām

Uģis (starp citu, Ph.D. Uģis Nastevičs), lai gan izskatās pēc kāda seno cīņu kluba dalībnieka, patiesībā ir daudzu zinātnisku publikāciju autors, dievturis un nosauktā kongresa rīkotājs. Viņš ir satraukts pat to, ka turpinās mēģinājumi marginalizēt dievturus pašus un visu, ko tie dara. Dažreiz ir sajūta, ka pār visu Latviju klājas kāda tumša ēna, no kuras nevar tikt ārā. Tā tas bija arī šoreiz, kad visi masu mediji, kas tika apziņoti sakarā ar kongresu, nekādi nereaģēja un arī uz preses konferenci ieradās tikai divi blogeri, pie kam viens no tiem – no Lietuvas.