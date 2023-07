Video ⟩ 76 gadu vecumā mirusi franču aktrise un dziedātāja Džeina Birkina

1969. gadā Birkina, kura bija pārcēlusies uz dzīvi Francijā, kopā ar Geinsbūru ierakstīja slaveno dziesmu „Je tʼaime... moi non plus”. Daudzas radiostacijas sākotnēji to neatskaņoja „netiklu” tekstu dēļ, taču dažu mēnešu laikā to pārdeva vairāk nekā miljons ierakstu kopijās, padarot pāri pasaulslavenu.