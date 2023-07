Dīva uz skatuves un mūzikā - Ūte Lempere

Kad Ūte Lempere tikai uzsāka savas aktrises un dziedātājas gaitas, bieži vien slaido, izskatīgo vācieti krāšņās ārienes un īpatnējā balss tembra dēļ salīdzināja ar leģendāro Marlēnu Dītrihu. Interesanti, ka tieši tāpat, kā Dītriha, arī Ūte Lempere pameta dzimto Vāciju, lai dzīvotu un karjeru attīstītu Amerikā. Ūte Lempere gan pati nejutās īpaši komfortabla par šiem salīdzinājumiem, tādēļ aizsūtīja Dītrihai pastkarti, kurā pauda savu cieņu pret leģendāro mākslinieci. Un kādā 1988. gada vakarā iezvanījās telefons… Tuvojoties deviņdesmitajam gadu slieksnim, Dītriha arvien vairāk izvairījās no parādīšanās sabiedrībā, viņas sabiedrotais un kompanjons bija telefons, ko viņa izmantoja, lai sazvanītos ar seniem kolēģiem, paustu savu viedokli pasaules varenajiem, un šajā vakarā viņa bija nolēmusi piezvanīt debitantei Lemperei. Trīs stundu ilgajā sarunā ikoniskā dīva stāstīja jaunajai dziedātājai par savu visu karjeru sākot no Veimāras kabarē līdz nozīmīgajai lomai filmā Blue Angel, no dziedāšanas sabiedroto kareivjiem Otrā pasaules kara laikā līdz uzmirdzēšanai pasaules lielākajās koncertzālēs… Trīsdesmit piecus gadus pēc telefona sarunas Ūte Lempere savas atmiņas par Dītrihu ir pārvērtusi neticami personīgā un intīmā stāstā, ko viņa risina dialoga formātā starp Marlēnu un Ūti. Izrādē izskan lielākie Dītrihas hiti kā Lili Marlene, Falling in Love Again un Where Have All The Flowers gone. “Lai arī izrāde ir divas stundas gara, ne mirkli nekļūst garlaicīgi. Daļēji tas ir pateicoties leģendārajai zvaigznei, kura iedvesmojusi izrādes tapšanu, bet tikpat nozīmīga loma ir Lemperes izcilajam mākslinieces talantam un smalkjūtībai, ar kuru viņa izstāsta šo stāstu,” rakstīja teātra kritikas portāls TheaterLife.com.