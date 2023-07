FOTO ⟩ Ne tikai mākslas darbi, bet spēcīgi stāsti par sabiedrību, kurā dzīvojam: vairāk nekā 100 Cēsu iedzīvotāju radījuši izstādi “Kopienu projekts”

Izstāde Ruckas muižas telpās, Cēsīs, skatāma no ceturtdienas līdz svētdienai laikā no plkst. 12.00 līdz 19.00. Ieeja izstādē ir bez maksas. Kopienu projekta kuratori ir Oskars Goba un Līga Lindenbauma, to veido mākslinieki Aleksejs Beļeckis, Alberto Di Gennaro, Henrijs Laķis, Liene Mackus, Vivianna Maria Staņislavska, Rvīns Varde un iedzīvotāju kopienas. Projekta veidošanā kopumā ir iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki gan no mākslas, gan kopienu vides.