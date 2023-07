Ceturtdien Vērmanes dārzā notiks bērniem veidota koncertprogramma

Koncertprogrammā skanēs jau par zelta klasiku kļuvušās Imanta Kalniņa dziesmas no tādām animācijas filmām kā "Zaķīšu pirtiņa", "Zelta sietiņš" un "Kabata", Zigmara Liepiņa mūzika no cikla "Pasaciņas" un Imanta Zemzara mūzika no animācijas filmas "Fantadroms".