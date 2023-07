Nav cita vārda, kā vien "avangards". Festivāls "Skaņu mežs" iepazīstina ar rudens viesiem

Britu vokālista, producenta un dīdžeja Kobija Seja (Coby Sey) debijas albums “Conduit” tika iekļauts žurnāla The Wire 2022. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā, savukārt medijs The Guardian Seju portretēja rakstu sērijā “One To Watch”, raksturojot albumu kā vienlaikus politisku un nemierīgu un arī iekšupvērstu un patiesu. Pats mūziķis komentē, ka albums ir veidots bez kompromisiem un skatās pāri pozitīvu vai negatīvu noskaņu iedalījumam. Vairāk par to, albums ir paredzēts kā aicinājums sapņošanai: ne velti medijā The Quietus ir lasāma Arusas Kureši (Arusa Qureshi) eseja, kurā izklāstīts, kā šī mūzika iedvesmojusi viņas sapņu pasauli.