Nedēļas straumētākajā topā jaunumus atnes koncerti, Wiesulis saglabā līderpozīciju

Apvienotajā singlu topā ir jauns līderis - reperis Gunna ar dziesmu “fukumean”, kas izceļas ar lipīgu vokālu un trāpīgu bītu. Otrā ir Pegija Gū ar “(It Goes Like) Nanna - Edit”, kas aizrauj ar savu retro noskaņu. Trešie klausītākie ir reperi Central Cee un Dave ar dziesmu “Sprinter”. Kā jaunumu devītajā pozīcijā jāatzīmē Bilijas Ailišas dziesma “What Was I Made For?”, kas ir daļa no filmas “Bārbija” skaņu celiņa. Desmitais klausītākais ir jaunās īru producentes Jazzy debijas singls “Giving Me”.