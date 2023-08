Elmārs Seņkovs komentē Nacionālā teātra vadības maiņu, velta pārmetumus KM

Kā skaidro režisors, kopsaucēju tālākai sadarbībai ar Māri Vītolu atrast neizdevās: ”Jāņa Vimbas laikā sāktais mākslinieciskās vadības modelis deva man pilnu māksliniecisko atbildību un brīvību pār repertuāru, trupas izveidi un aktīvu sadarbību ar mārketingu. Māra Vītola darbības modelis to neparedz, kā rezultātā nesaskatu iespēju sasniegt nospraustos mākslinieciskās izcilības mērķus.”

“Neapšaubu Kultūras ministrijas (KM) izveidotās jaunā valdes locekļa konkursa komisijas kompetenci un izvēli. Taču jaunā valdes locekļa iecelšanas procesā no konkursa komisijas priekšsēdētājas KM valsts sekretāres Daces Vilsones un priekšsēdētājas vietnieces, KM valsts sekretāres vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas puses saredzu komunikācijas problēmas un nerēķināšanos ar mākslinieku darbu. Kā mākslinieks uzskatu, ka ir svarīgi par šo runāt. Sakarā ar Daces Vilsones norobežošanos no komisijas lēmuma paziņošanas veida izraisītajām sekām un manu līdzšinējo pieredzi ar komunikācijas problēmām attiecībā uz mākslinieku tiesību aizstāvēšanu no KM puses, viedokli paužu publiski.”