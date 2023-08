Tautumeitas uzvarēs Eirovīzijā tikai tad, ja Eirovīzija notiks Igaunijā

Viņi norīko vienu brašu puisi, kurš man seko līdzi un cenšas iztincināt, kāpēc man jāsatiek citi igauņi. Saku, ka esmu no Rīgas, no Latvijas un vēlos uzrakstīt lielākajam Latvijas portālam par šo interesanto ieceri – raidīt tiešajā ēterā no Rīgas centra. Nezinu, vai viņš man notic, bet sameklē kādu vīru, kurš esot Igaunijas dziedātājas Alikas (Alika Milova) menedžeris Simons (Szymon Orlowski). Ohoho! Esmu ar mieru šoreiz izlikies kaut par igauni, jo Simons apsola mani iepazīstināt ar Eirovīzijas Igaunijas pārstāvi, kura šopavasar konkursā ieguva cienījamo devīto vietu.