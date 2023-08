Cirka festivāls “Re Rīga!” šogad notiks Rīgas cirkā un Vērmanes dārzā

Viena no festivāla kulminācijām būs pieaugušo auditorijai paredzētā apvienības "Los Galindos" (Katalonija) melnā humora izrāde "Beigts no smiekliem" – asprātīga tiesas prāva, kurā kāds no komiķiem tiek tiesāts par skatītāja nosmīdināšanu līdz nāvei.