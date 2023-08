Izstāde Tirzas vecajā pienotavā kļūst par vietēja mēroga sensāciju

Izstādei sākotnēji bija paredzēts cits norises termiņš: no 4. līdz 14. augustam, taču negaidīti lielās apmeklētāju intereses dēļ nolemts to par nedēļu pagarināt. Ekspozīciju apskatīt ierodas ne tikai kādreizējie Tirzas pienotavas darbinieki, bet arī tālāki viesi, no kuriem daļa savu mūžu veltījuši piensaimniecībai un lopkopībai.