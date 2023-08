120 gadu jubileju atzīmēs Gulbenes - Alūksnes bānītis

Svinību galvenais varonis - Bānītis ar tvaika lokomotīvi "Ferdinands" priekšgalā - plkst.13 dosies svētku reisā no Gulbenes uz Alūksni, "DRUMLINE Latvija" bungu rīboņas pavadīts, ceļā piestājot Stāmerienā, kur jau no plkst.12 dienas garumā gaidāmi svētku pasākumi un aktivitātes - amatnieku un mājražotāju tirdziņš, amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi, ikgadējais skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram un, protams, vakara izskaņā - zaļumballe. Stāmerienā prezentāciju un pirmās dienas zīmogošanu piedzīvos arī īpaši Bānīša 120. jubilejai radīta pastmarka.

Gaidot tvaika lokomotīves ierašanos Alūksnes stacijā, jau no plkst.11 notiks amatnieku tirdziņš, svētku ieskandināšana ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri, Alūksnes novada un Bānīša draugu koncerts, kā arī plkst.16 Jāņa Moiseja un Ievas Sutugovas koncertprogramma "Dieva goda vārds".

"Ferdinanda" pasažierus, atgriežoties no brauciena, Gulbene sagaidīs ar vakara programmu, kurā no plkst.16 ikviens aicināts pārbaudīt sevi spēka sporta izaicinājumos, noskatīties brīvdabas izrādi uz vilciena platformas un no plkst.19.30 baudīt jaudīgu koncertu Bānīša depo iekšpagalmā (Viestura ielā 19G), kur uz skatuves kāps grupas "Saburzīts bet solīds", "Sovvaļnīks", bet galveno viesu statusā būs leģendārā folkmetāla grupa "Skyforger", kas 28 gadu laikā ir iekarojuši daudzas fanu sirdis Latvijā un ārzemēs - gan ar interesanto latviešu tradicionālās mūzikas sajaukumu ar smago roku, gan ar savu atraktīvo skatuves tēlu.