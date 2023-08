Festivālā "Skaņu mežs" uzstāsies pasaulē labākā avangarda džeza ritma sekcija

Moriss, Pārkers un Dreiks ir publicējuši divus albumus ar grupas nosaukumu “Eloping With The Sun”, taču šie ieraksti neatspoguļos festivālā gaidāmo koncertu, jo mūziķi tajos nespēlē savus pamatinstrumentus. Par labāko piemēru var minēt Invisible Weave, Morisa duetu albumu ar Viljamu Pārkeru vai kādu no brīvi improvizētiem ierakstiem, kuros Pārkers un Dreiks pavada Pēteru Brocmanu, Frūdi Jerstādu (Frode Gjerstad) vai Čārlzu Geilu (Charles Gayle).

COUNTERACT THIS TURMOIL LIKE TREES AND BIRDS by ELOPING WITH THE SUN (Joe Morris, William Parker, Hamid Drake)