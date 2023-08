FOTO ⟩ 55 tūkstoši fanu pulcējas uz "The Weeknd" koncertu Tallinā

Kā ziņo Postimees, "The Weeknd" koncertā Tallinas Dziesmu svētku estrādē centrālais dekorācijas elements bija sievietes figūra, kas, šķiet, gatavojās pacelties augšup.

Šī skulptūra pieder japāņu māksliniekam Hajime Sorajama. "The Weeknd" karjerā šī sudraba un hroma figūra pirmo reizi parādījās dziesmas "Echoes Of Silence" videoklipā.

Tāda mēroga mākslinieka kā "The Weeknd" uzstāšanās Igaunijā ir grandiozs notikums. Kanādas popzvaigznes fani Igaunijā ieradās no dažādām Eiropas valstīm, jo Tallina mākslinieka turnejā bija iekļauta starp tādām pilsētām kā Prāga, Parīze, Milāna, Varšava, Londona, Madride, Barselona un citām.

Tallinā notika vienīgais koncerts ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Ziemeļeiropā. Tāpēc Tallinā "The Weeknd" fani ieradās ne tikai no Latvijas un Lietuvas, bet arī no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas.