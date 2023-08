FOTO ⟩ Izsmalcināti viesi pulcējas Dzintaros uz Galantes festivāla pirmspēdējo dienu

Ukraiņu bass Aleksandrs Cimbaļuks, kuru parasti var redzēt uz Milānas La Scala un Ņujorkas Metropolitēna operu skatuvēm, sestdien Dzintaru koncertzālē izpildīja slavenu operu ārijas, kā arī kopā ar Inesi Galanti - Dona Žuana un Cerlinas duetu no Volfganga Amadeja Mocarta operas "Dons Žuans".LNOB solists, tenors Artjoms Safronovs koncertā līdz ar solo numuriem duetā ar Inesi Galanti izpildīja duetu no Džuzepes Verdi operas “Traviata”. Savukārt slavenā operdīva Inese Galante saviem uzticīgajiem klausītājiem izpildīja gan operu ārijas, gan slaveno Džulio Kačini skaņdarbu Ave, Maria. Koncerts Mazajā zālē noslēdzās ar “Dzīru dziesmu” no Dž. Verdi operas “Traviata”. Koncertmeistara ampluā māksliniekus pavadīja pianists Daumants Liepiņš. Koncertu bagātināja arī jaunās, talantīgās mūziķes - vijolniece Emīlija Bukša un pianiste Sandija Leja.