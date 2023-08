VIDEO ⟩ Nacionālā teātra jaunais direktors Vītols konkursa komisijai noklusējis par VID izmeklēšanu pret viņa firmu

Visai veiksmīgs abām šīm Vītolu pāra vadītajām biedrībām izvērtās 2019. gads, kad tās saņēma prāvus ziedojumus no cita mākslas kolekcionāra – Jāņa Zuzāna – vadītajiem azartspēļu uzņēmumiem. “Latvijas Kultūras projekti” no firmām “Admirāļu klubs” un “Alfor” togad saņēma kopumā 250 tūkstošus eiro, bet “Mūsdienu mākslas centrs” – 200 tūkstošus eiro. Ģimenes lielo veiksmi finansējuma piesaistīšanā no azartspēļu biznesa Vītols skaidro – tas tāpēc, ka viņiem ar Zuzānu esot sena sadarbība: “Šī sadarbība mākslas jomā ir ļoti, ļoti plaša, ilggadīga un cieņpilna no abām pusēm.”