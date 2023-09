Rīgā un citviet sākas 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma seansi

Līdztekus filmu skates atklāšanas seansam Rīgā brīvdabas seansā Limbažos 5. septembrī pl. 20:30 Burtnieku kvartālā tiks izrādīta ukraiņu režisores Alisas Kovaļenko filma “Mēs neizgaisīsim” (We Will Not Fade Away, 2023) ar režisores piedalīšanos. Filmā portretēti pieci drosmīgi Donbasa jaunieši, kuriem tiek sniegta iespēja doties ekspedīcijā uz Himalajiem. 6. septembrī režisore tiksies ar skatītājiem arī seansā Rīgā kinoteātrī K.Suns.