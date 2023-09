"Baltajā naktī" ar filmu programmu atgādinās par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu

Nakts centrālais elements būs video medijs. Pasākuma pirmajā daļā Ziedoņa zālē un 1. stāva ātrijā būs iespēja vienkopus redzēt topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas video mākslas darbu, kas šobrīd daļēji atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fondos, skati. Savukārt no plkst. 22:00 turpat, bibliotēkas ātrijā pasaules mūzikas diskotēku no kasetēm spēlēs mākslinieks Kaspars Groševs un vīdžejs Gļuks.

Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājums tiek veidots teju divdesmit gadu garumā un aptver Latvijas, kā arī plašāk – Baltijas jūras reģiona mākslinieku darbus. To atlasei izveidota starptautiska ekspertu komisija. Vairāk nekā tūkstots mākslas darbu iegāde, dokumentēšana un pētniecība finansēta no Kultūras ministrijas, ABLV Bank, Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas Finanšu instrumenta projektu līdzekļiem. Darbi iegūti arī dāvinājumu ceļā – no pašiem māksliniekiem, to ģimenēm vai sabiedriskām organizācijām un institūcijām.