Kurp doties un kā svinēt Tēva dienu?

Paredzēts, ka no plkst.12 līdz 17 notiks zinātniskās darbnīcas, no plkst.12 līdz 17 - burbuļu pūšanas aktivitātes, no plkst.12 līdz 18 notiks lielo galda spēļu turnīri, no plkst.14 līdz 15 norisināsies diskusija "Kā izskatās mūsdienu tēvu privātās un darba dzīves līdzsvars?", savukārt no plkst.17 līdz 19 notiks grupas "Līvi" koncerts.