Noklausies! ⟩ Sia atgriežas popmūzikas zenītā ar jaunu singlu no gaidāmā albuma

● Sia dziesmu katalogam ir vairāk nekā 50 miljardi klausījumu, padarot viņu par vienu no visvairāk klausītajām māksliniecēm pasaulē.

● Viņas dziesma “Unstoppable” no 2016. gada albuma “This Is Acting” ir kļuvusi par fenomenu popmūzikā; tā septiņus gadus pēc pirmās izdošanas atkal iekļuvusi topos vairākās pasaules valstīs.

● Sia nepārtraukti raksta dziesmas citiem populāriem izpildītājiem, to vidū ir “Violet Chemistry” un “Muddy Feet” Mailijas Sairusas daudzplatīna albumā "Endless Summer Vacation".

● Aprīlī viņa ieradās "Coachella", lai kopā ar savu mīļo draugu Labrinth izpildītu dziesmu “Thunderclouds”. Dziesma ir no sadarbības albuma Labrinth, Sia & Diplo Present…LSD, kas tuvojas diviem miljardiem straumējumu.

● Viņas Ziemassvētku albums “Everyday Is Christmas” tiek straumēts tikpat bieži kā Meraijas Kerijas svētku klasika “All I Want For Christmas”.