Forumā "Kultūra. Industrija. Tehnoloģija" diskutēs par jaunrades un zinātnes sinerģiju

Šogad forums norisināsies divās daļās – 9. un 10. oktobrī. Pasākuma pirmo dienu 9. oktobrī atklās īpašais viesis no Losandželosas – skatuves, gaismu un konceptuālais dizaineris – Tobiass Rīlanders (Tobias Rylander). Tobiass ir strādājis ar tādiem māksliniekiem kā "The XX", Lykke Li, Fever Ray, Marks Ronsons, FKA Twigs, "Of Monster and Men" un "The 1975", radot mūziķu skatuves gaismas dizainu.