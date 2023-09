Infografika ⟩ Radio klausītāju skaits Rīgā sarūk, bet citās Latvijas pilsētās nedaudz pieaug, liecina pētījums

Joprojām no piecām klausīšanās vietām - mājas, darbs, automašīna, sabiedriska un cita vieta - cilvēki radio visilgāk klausās darbā, proti, vidēji viens radio klausītājs darbā dzirdējis radio veidoto saturu vidēji 6 stundas un 30 minūtes. Dati liecina, ka šī gada pavasara un vasaras laikā īsākais radio klausīšanās laiks ir bijis sabiedriskās vietās - vidēji viens radio klausītājs dzirdējis fonā kādu Latvijas radio - 1 stundu un 27 minūtes.

Pētījums norisinājās no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 31.augustam. No kopējās 4500 aptaujāto izlases 84,5% jeb 3825 respondenti tika aptaujāti ar telefona interviju metodi un 15,5% jeb 675 respondenti piedalījās aptaujā internetā. Pielietotā kombinētā izlases metode nodrošina rezultātu reprezentativitāti, kas atspoguļo visu 1,52 miljonu Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem.