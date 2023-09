Pirmdiena, piektdiena – Folkloras Diena!

“Eiropas Folkloras diena ir iecerēta kā regulāra, ikgadēja diena, kurā visā Eiropā tiek vērsta uzmanība uz folkloru tās dažādajās izpausmēs – kā uz mūziku, deju un stāstniecību. Šogad tā tiek atzīmēta pirmo reizi, 23.septembrī, un arī turpmāk ir paredzēts turēties pie šī datuma. Eiropas Folkloras diena (EFD) būs tieši tik nozīmīga, cik mēs, visi ar folkloru saistītie, to tādu padarīsim! Viss, kas jāizdara, ir jārada sava ideja, iniciatīva, par to jāpastāsta mājaslapā www.europeanfolkday.eu un tad to jāīsteno. Tādējādi mēs, Latvija, arī burtiski ierakstīsimies Eiropas Folkloras kartē.”