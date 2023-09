Kulta grupas “HIM” līderis Ville Valo aprīlī uzstāsies Rīgā

Viens no Somijas zināmākajiem dziesmu autoriem un producentiem Ville Valo pasaules slavu ieguva kā gotiskās roka grupas “HIM” vokālists. “HIM” kļuva par kulta grupu ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē kopš brīža, kad 1999. gadā klausītāju vērtējumam tika nodots albums “Razorblade Romance”. Arī šīs koncerttūres “Neon Noir Tour” ietvaros tiks atskaņotas “HIM” fanu iemīļotās kompozīcijas Poison Girl, Join Me in Death, Right Here in My Arms un citas ikoniskās grupas dziesmas.