Gadsimta šķiršanās: Kimas Kardašjanas stāsta puse

Kardašjanai pietuvināti cilvēki saka, ka Vesta “melns-balts” domāšana bijusi tā, kas nosaka attiecību toni. Jau attiecību sākumā vienā no realitātes šova sērijām redzams, ka Vests izrevidē Kardašjanas skapi un liek viņai no daudzām lietām atbrīvoties. Esot jau ilgāku laiku attiecībās, Kardašjana sāka pieņemt pati savus stila lēmumus, taču tie Vestam nepatika. Viņš esot ne tikai mēģinājis ietekmēt to, kā viņa izskatās, bet arī biznesa lēmumus un pat to, ar kādiem cilvēkiem viņa veido privātas un profesionālas attiecības.