Brūsa Vilisa sieva dalās ar jaunāko informāciju par aktiera veselības stāvokli

“Tikai tas, ka zinu, kas notiek ar Brūsu, padara to visu mazliet vieglāku,” viņa piebilda. Par to, kā viņi paskaidroja situāciju meitām Meibelai (Mabel) un Evelīnai (Evelyn), viņa teica: “Mēs esam ļoti godīga un atklāta ģimene. Un, ziniet, vissvarīgākais bija, lai mēs varētu pateikt, kas ir slimība, paskaidrot, kas tā ir, jo, kad ir zināms, kas slimība ir no medicīniskā aspekta, tas viss it kā kļūst saprotams.”