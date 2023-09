Čehova teātris uzsauc 140 gadu jubilejas tostu

“Tā būs vieta, kurā strādās ar dvēseli. Bet ne tādā mistiskā vai reliģiskā nozīmē. Šajā vietā cilvēka būtība, viņa dvēsele tiks no jauna atklāta, apzināta, un tas notiks ar teātra mākslas līdzekļiem. Un, kas dīvaini, – tas nevienam neliksies nekas dīvains. Dvēseli izmantosim kā vienu no ierastiem pašizpausmes rīkiem. Un, kad mēs visi to mācēsim savaldīt, tad sapratīsim, cik tā spēj būt konkrēta un patiesa.”