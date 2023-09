Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma Korejas mūsdienu keramikas izstāde “Pašterapija”

“Turpinot sadarbību, Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ar prieku Latvijā uzņem Korejas keramikas mākslas izstādi “Pašterapija”. Šī izstāde ir materializēts stāsts par Korejas laikmetīgās keramikas tapšanu jeb “pašizaugsmi”, nesaraujot saiknes ar tradīcijām un smeļot no pagātnes vērtīgāko – to, kas spēj stāvēt pāri laikam, stiprinot tagadnes un nākotnes kultūru,” pauž Baranovskis.

Džongs Kvans (Jeong Kwan), Kims Džonboms (Kim Jeongbum), Kima Džonoka (Kim Jungok), Kima Ikjona (Kim Yikyung), Li Donha (Lee Dongha), Li Ninho (Lee Neungho), Oh Hjandžons (Oh Hyangjong), Oh Džesons (Oh Jeisung), Parks Džondžins (Park Jongjin), Ri Sudžons (Ree Soojong), Jo Pjonuks (Yeo Byonguk), Ju Idžons (Yoo Euijeong) un Juns Džonhuns (Yoon Junghoon).