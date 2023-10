Skaļās lasīšanas sacensību čempiona tituls dodas uz Smiltenes vidusskolu

Sestdien, 30. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisinājās Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību fināls, kurā piedalījās 30 reģionālie lasīšanas čempioni no visas Latvijas, lai sacenstos par nacionālā lasīšanas čempiona titulu. To ieguva Hugo Pakalns no Smiltenes vidusskolas.