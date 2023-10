Kura ir tava mīļākā lasīšanas vieta? Atbild mākslinieces Kristīna Rūšifte un Elīna Skrapce

Sestdien, 7. oktobrī, Siguldas pils parkā no plkst. 11:00 līdz 17:00 notiks orientēšanās spēle “Paslēptuves” pēc norvēģu autores Kristinas Rūšiftes (Kristin Roskifte) grāmatas “Visi skaitās” motīviem. Izdevniecībā "Liels un mazs" izdotā grāmata ir skaitāma un skatāma, tādēļ tā dēvēta arī par “mudžgrāmatu”. No lappuses uz lappusi tajā var skaitīt cilvēkus, sekot tiem, just līdzi un vērot, kā savijas viņu gaitas. Daudz lielu un mazu noslēpumu Kristīnas gatavotajā grāmatā gaida katru, kam piemīt zinātkāre un ass skatiens. Un, ja ieskatīsies īpaši vērīgi, lasītājs varbūt atradīs tajā arī pats sevi. Ļoti ticams, ka tas pats attiecināms arī uz sestdienā ieplānoto orientēšanās spēli.