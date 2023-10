Ja negribas samērcēt kājas. RIGA IFF piedāvā jubilejas sezonas filmu seansus tiešsaistē

Būs iespējams noskatīties arī kulta režisores Džoenas Hogas jaunāko filmu, ģimenes sieviešu attiecību šķērsgriezumu “ Mūžīgā meita ” (The Eternal Daughter), ar Tildu Svintoni mātes un meitas lomās un “ Luka ” (Džesika Vudvorta) – kino vizualitātes triumfu ar Džeraldīni Čaplinu vienā no lomām, kas šķetina paranoju par iedomāto ienaidnieku prasmīgā snaipera Lukas prātā.

Savukārt ar Norvēģijas vēstures labirintiem iepazīstinās Ūles Jēvera filma “ Ļaujiet upei plūst ” (Let the River Flow), kuras pamatā ir vēsturiskas liecības un dalībnieku atmiņas par Altas protestu 1979. gadā (saistībā ar hidroelektrostacijas būvniecību Altas upes baseinā Norvēģijas ziemeļos).

Tāpat tiešsaistē būs iespējams noskatīties arī piedzīvojumu filmas “Piedzīvojumi Ašas zemē” (Adventures in the Land of Asha) un “Nina un eža noslēpums” (Nina and Hedgehog’s Secret) no jaunākajiem kino skatītājiem paredzētās "Kids' Reel" programmas sadaļas, kā arī vairākus citus aizraujošus un aktuālās kino norises atsedzošus darbus.