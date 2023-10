FOTO ⟩ Mentori būs novesti līdz asarām jeb noslēdzošā "X Faktora" atlase ir klāt!

Kā pirmā uz skatuves kāps septiņpadsmitgadīgā Dženifera Patrīcija Pivarūne. Viņa uz atlasi būs ieradusies ar savu veiksmes talismanu – pandu, ar kuru dodas uz visiem konkursiem un koncertiem. Šim vakaram viņa izvēlējusies dziedāt dziesmu “Never Enough” no mūzikla “Izklaides karalis” un pārsteigs mentorus ar savu skatuves tērpu.

“X Faktorā” bieži vien novērojam arī to, ka dalībnieki savam priekšnesumam izvēlas kādu no mentoru dziesmām. Arī šis vakars nebūs izņēmums, jo liepājnieks Guntars Kurps akapella dziedās grupas “Bermudu divstūris” dziesmu “Lēkā”. Kas par to būs sakāms mentoram Maratam Ogļezņevam?