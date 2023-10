Ričards Rodžerss – slepkava, kurš terorizēja Manhetenas gejus

Seriāls “Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York”, kas skatāms LMT Viedtelevīzijā, ir balstīts Īlona Grīna grāmatā “Last Call: A True Story of Love, Lust, and Murder in Queer New York”, un tajā skatītājs var sekot līdzi tam, kas notika divu gadu laikā, kad Rodžerss terorizēja Ņujorkas LGBT komūnu, par saviem upuriem izvēloties gejus, kas devušies atpūtā uz populāriem Ņujorkas geju klubiem.