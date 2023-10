Spīķeros pirmizrādi piedzīvos muzikāla ukraiņu pasaka bērniem "Drosmīgais Ivanko"

VSIA “Latvijas Koncerti” ciklā “Patiešām maziņiem” aicina uz jaunu, muzikālu uzvedumu bērniem “Drosmīgais Ivanko”, 21. un 22. oktobrī Spīķeru koncertzālē. Koncerta pamatā ir ukraiņu tautas pasaka par drosmīgo puisi Ivanko, kurš no ļaunās raganas burvestībām atbrīvo skaisto meiteni. Lomās operdziedātāja Evija Martinsone, rokmūziķis Atis Ieviņš un citi populāri latviešu mūziķi, kā arī dziedātājas no Ukrainas – Lidija Baranova no Kijivas un Darja Titkova no Čerņihivas. Vēl koncetā piedalīsies Rīgas Ukraiņu vidusskolas deju kolektīvs “Perlinka” un instrumentālais ansamblis.