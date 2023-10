"Parisas Hiltones mājas atslēgas bija zem kājslauķa." Kā pusaudžu banda reiz aplaupīja slavenību mājas

Kad viņai tika jautāts par to, kāpēc viņa beidzot par pastrādāto runā publiski, Lī teica, ka iepriekš sev vienkārši neuzticējās. Aplaupīt slavenību mājas viņa sāka sava ego dēļ, tāpēc runāt par to agrāk varbūt nebūtu godīgi attiecībā pret klausītājiem. Tagad Lī strādā par frizieri un savu pagātni no citiem neslēpj, un jūtas komfortabli stāstīt par to.