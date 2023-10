Tiks noskaidroti vēl trīs "X Faktora" finālisti

“Krēsli ir tikai trīs un tas, vai jūs viņu dabūsiet vai nē, nedefinē jūsu varēšanu vai potenciālu. Tā ir fantastiska iespēja, tas ir lielisks starts karjerai, tāpēc uztveriet to nopietni. No jums es sagaidu, lai esat patiesi, nesamāksloti.”

Starp dalībniekiem, kas šonedēļ cīnīsies par iespēju nokļūt Marata komandā, redzēsim grupu “Pianista brīvdienas”, duetu “Maemi”, Patrīciju Spali no Iecavas, Esteri Ņikitinu no Jūrmalas, aizkrauklieti Dāvi Pauguru jeb Danny Silver, Milliju Volku no Dreiliņiem, kā rīdziniekus Krišjāni Brasliņu, Akselu Grīnbergu, Mariju Elizabeti, Reini Klatenbergu, Sandiju Vīganti un Danielu Arāju. Tomēr Marats savu komandu nokomplektēs vien nākamnedēļ, kad par vietu uz kāda no krēsliem cīnīsies vēl vairāki dalībnieki.