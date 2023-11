Grāmata bērniem par dzimumu līdztiesību "Puika, kas spēlējās ar lellēm"

Grāmatas tēli droši dodas pāri daudzu tēmu zemūdens akmeņiem. Apģērba krāsas, frizūras, rotaslietas, profesijas, pienākumi, hobiji, lomas, emocijas, rakstura īpašības ir tikai daļa no tām. Tekstā virknējas ainas no Laura un viņa māsiņas Lauras ģimenes, bērnudārza un skolas ikdienas – reālistiskas, ticamas situācijas, jo Ilis grāmatā ievijis savas ģimenes, radu un draugu pieredzi. Pamatteksta nodaļu tēmas ilustrē un paskaidro tēlainas, dinamiskas pasakas un teiksmas. Dažas no tām šķiet tīkami pazīstamas, bet citas pārsteidz ar nebijušu svaigumu un noteikti būs dzīvotspējīgas arī ārpus grāmatas. Laura anekdotiskais pretmets – brālēns Pēterītis – vedina no sirds izsmieties un priecāties par dzīvi, jo tā galu galā nav ne pareiza, ne nepareiza. Tekstā humors savijies ar bērnišķi skaidru loģiku un labdabīgu naivitāti. Grāmatu pabeigtu un pilnīgu veido mākslinieces Andras Otto-Hvoinskas tiešās, dzīvīgās un sirsnīgās ilustrācijas.