Klajā nāk Baltijas valstu džeza mūziķu kopīgi ieskaņota vinila plate

Džeisona Hantera Baltijas kvartetā apvienojušies četri Baltijas valstīs zināmi džeza mūziķi – Igaunijā rezidējošais amerikāņu trompetists, komponists un aranžētājs Džeisons Hanters (Jason Hunter), sitaminstrumentālists Augusts Barons no Lietuvas, Hammond elektrisko ērģeļu virtuozs Atis Andersons no Latvijas un alta saksofonists Allans Kaljiste no Igaunijas.