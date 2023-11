Nākamvasar Tartu Dziesmusvētku estrādē koncertēs Stings

Koncertā būs iekļauti tādi mūziķa ilggadīgie hiti kā "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" un neskaitāmas citas ikoniskas dziesmas. Izdevums The Telegraph koncertu noraksturojis kā "retu muzikālu kārumu", savukārt The Guardian programmai devis vērtējumu "gandrīz nepārspējama", uzsverot mūziķa "pop-alķīmiju". Koncertturnejas laikā māksliniekam pievienosies roka ansamblis.