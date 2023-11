Eiropas kultūras galvaspilsēta “Tartu 2024” aicina uz Lielo Baltijas cepienu

Pasākuma viesi varēs apskatīt “Tartu 2024” mākslas mini galerijas darbus, kas simboliski skaita nedēļas līdz 2024. gada 26. janvārim, kā arī būs iespēja iepazīties ar Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, plāniem un dalībniekiem no Latvijas.

"Tartu 2024" koncepcija ir “Izdzīvošanas mākslas” (Arts of Survival). Tās ir zināšanas, prasmes un vērtības, kas spēj palīdzēt ikvienam dzīvot labāk. Igaunijas sabiedrība vēlas dalīties ar savu stāstu un izdzīvošanas prasmēm, tāpat arī mācīties tās no citiem. Iedvesmojoties no kultūras, “Tartu 2024” mērķis ir veidot labāku nākotni. Kultūras galvaspilsētas nākamā gada programmā ir vairāk nekā 1000 notikumu 350 projektu ietvaros, kuros laipni aicināti piedalīties visi interesenti.