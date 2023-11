Cēsu Vēstures un mākslas muzejā jauna instalācija – “Madonna ar bērnu. Kara gads. Mans kliedziens”

“Manī jau teju divus gadus sāp šīs kara šausmas. Un sāpes pārtapa mākslas instalācijā “Madonna ar bērnu. Kara gads. Mans kliedziens"," stāsta māksliniece Ieva Ādamsone. "Caur to es izsaku visu to ētisko normu kopumu, kādēļ karš nedrīkst kļūt par pierastu ikdienas notikumu. Instalācija tiek veidota kā sievietes tēls – Dievmāte, kura iemieso visu to garīgo, ētisko, humāno, kas radījumu padara par cilvēku. Tai nav ne roku, ne kāju – jo nav iespējams karu kā pretīgu rāpuli aizgrūst prom un īsti arī aizbēgt no tā nevar. Ja to var fiziski – tad dvēsele paliek karalaukā."