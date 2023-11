Decembra sākumā Rīgā atkal uzstāsies pasaulslavenais "Gregorian" koris

2021. gada decembrī izdotajā albumā "Pure Chants" skan klasiskas kora dziesmas, ko papildina folka un popmūzikas favorīti. "Pure Chants" pasaules turneja sākās 2023. gada sākumā un ietver vairāk nekā 180 koncertus Eiropā, Āzijā, kā arī Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Koncertā skanēs tradicionālu melodiju izlase, kas mīsies ar laikmetīgiem skaņdarbiem, ko pavadīs kvalitatīvs iestudējums ar izcilu apgaismojumu un jaudīgu skanējumu. Lielāko hitu programmā iekļautas tādas dziesmas kā "Sound of Silence" (Simons un Garfunkels), "Moment of Peace", "Hallelujah" (Leonards Koens), "Fix You" (Coldplay), "My Heart Will Go On" (Selīna Diona), "Sadness" (Enigma), "Ameno" (Ēra) un citi.