Grieķu slepkava, kuram gandrīz izdevās piemuļķot visu pasauli

2022. gada dokumentālajā filmā “Caroline: The Murder That Fooled the World”, kas skatāma LMT Viedtelevīzijā, vērotājs var sekot līdzi, kā viss norisinājās no izmeklēšanas sākuma, kad Vavis centās piemuļķot visu pasauli, līdz beigām, kad tika atklāta šokējošā patiesība.