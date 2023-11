"The Beatles" pēc 54 gadiem atgriežas topa virsotnē ar mākslīgā intelekta palīdzību tapušu dziesmu

Pols Makartnijs to raksturoja kā "ļoti emocionālu brīdi".

"Now And Then" tapšanā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību Džona Lenona balss tika izolēta no ieraksta, kas radīts 1978.gadā - divus gadus pirms mūziķa nāves.

Lenona balsij tika pievienota mūzika no citiem seniem ierakstiem, arī tādiem, kur dzirdams nu jau mūžībā aizgājušā ģitārista Džordža Harisona veikums, kā arī divu atlikušo bītlu Makartnija un Ringo Stāra nesenā muzicēšana.

Lielbritānijas uzņēmums "Official Charts Company" (OCC), kas apkopo informāciju par pārdotākajām un straumētākajām dziesmām un albumiem, piektdien paziņoja, ka "Now and Then" pēc klajā laišanas pagājušajā nedēļā nonākusi topa pirmajā vietā, kļūstot par grupas pirmo dziesmu hitparādes pašā virsotnē kopš dziesmas "The Ballad of John and Yoko" 1969.gadā.

54 gadu atstarpe starp pirmajā vietā nonākušajām dziesmām ir rekords. Arī laika posms, kas šķir grupas pirmo un pēdējo pirmajā vietā nonākušo dziesmu, ir rekordliels.