Madonā un tās apkārtnē notiks simpozijs “Vērtību zīmes”

Tas pieprasa, ka prāts ir pietiekami izkopts un sarunā nevar dragāt, jo ir arī ētiskie uzstādījumi. Sarunas formāts paredz arī to, ka mēs mēģinām pateikt arī to, ko mēs skaidri nezinām, bet mēģinām to formulēt un ienest valodas telpā. Līdz ar to tā saruna ir ar pārtraukumiem, ar pauzēm, ar jokiem. Tas nenozīmē, ka jāindoktorinē, kāda pasaule ir, bet tas pasaules horizonts sarunas gaitā paplašinās. Filozofiska saruna ir saruna, kas maina.”